MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 24,24 EUR. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 24,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 24,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 226 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,92 EUR) erklomm das Papier am 25.05.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 2,81 Prozent Luft nach oben. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR ab. Abschläge von 51,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,00 EUR an.

MorphoSys gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,59 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 62,30 EUR gegenüber 41,50 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --6,225 EUR je MorphoSys-Aktie.

