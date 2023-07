MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich MorphoSys

Die Aktie von MorphoSys gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die MorphoSys-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 28,90 EUR.

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 28,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie ging bis auf 28,65 EUR. Bei 29,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 49.003 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,34 EUR erreichte der Titel am 21.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 8,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (11,81 EUR). Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 144,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 33,00 EUR.

Am 03.05.2023 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 62,30 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 09.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 31.07.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2023 -8,874 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

TecDAX-Titel MorphoSys-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in MorphoSys eingebracht

Erste Schätzungen: MorphoSys verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TecDAX-Wert MorphoSys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe MorphoSys-Investition eingebracht