MorphoSys Aktie News: MorphoSys verbilligt sich am Mittwochvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 29,47 EUR ab.

Um 09:05 Uhr rutschte die MorphoSys-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 29,47 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte MorphoSys-Aktie bei 29,47 EUR. Mit einem Wert von 29,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 2.377 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.07.2023 bei 31,34 EUR. Gewinne von 6,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 59,94 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MorphoSys am 03.05.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,59 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 50,12 Prozent auf 62,30 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. MorphoSys dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -8,874 EUR einfahren.

