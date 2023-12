MorphoSys Aktie News: MorphoSys springt am Nachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 32,50 EUR.

Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 17:35 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 32,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MorphoSys-Aktie bei 32,97 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,41 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 374.132 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 10,03 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (11,81 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 26,60 EUR.

Am 15.11.2023 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MorphoSys ein Ergebnis je Aktie von -3,60 EUR vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat MorphoSys 63,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 33,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 95,80 EUR umgesetzt worden.

Die MorphoSys-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

2023 dürfte MorphoSys einen Verlust von -7,612 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

