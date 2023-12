MorphoSys Aktie News: MorphoSys zündet am Dienstagvormittag Kursrakete

Notierung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 32,50 EUR nach oben.

Um 17:35 Uhr stieg die MorphoSys-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,7 Prozent auf 32,50 EUR. Der Kurs der MorphoSys-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,97 EUR zu. Bei 31,41 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 374.132 MorphoSys-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2023 erreicht. Gewinne von 10,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 63,68 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,60 EUR für die MorphoSys-Aktie.

MorphoSys ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR gegenüber -3,60 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 63,80 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,80 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -7,612 EUR ausweisen wird.

