MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von MorphoSys. Das Papier von MorphoSys legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 65,22 EUR.

Das Papier von MorphoSys legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 65,22 EUR. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 65,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 44.791 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 2,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,45 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit Abgaben von 79,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte MorphoSys 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 35,38 EUR.

Am 16.11.2023 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MorphoSys ein Ergebnis je Aktie von -3,60 EUR vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 33,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 95,80 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 63,80 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte MorphoSys die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -8,077 EUR je Aktie ausweisen dürften.

