MorphoSys Aktie News: MorphoSys schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von MorphoSys zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 65,22 EUR.

Um 15:49 Uhr wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 65,22 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 65,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,32 EUR. Bisher wurden heute 102.806 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 66,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 13,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 79,38 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an MorphoSys-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,38 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MorphoSys am 16.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 63,80 EUR – das entspricht einem Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 12.03.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -8,077 EUR je Aktie ausweisen dürften.

