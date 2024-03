MorphoSys Aktie News: MorphoSys tritt am Mittwochvormittag auf der Stelle

Blick auf MorphoSys-Kurs

Die Aktie von MorphoSys zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 67,20 EUR.

Mit einem Wert von 67,20 EUR bewegte sich die MorphoSys-Aktie um 09:03 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,24 EUR. In der Spitze fiel die MorphoSys-Aktie bis auf 67,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.748 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 67,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 0,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 13,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 79,32 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an MorphoSys-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,38 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 13.03.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 27,70 Prozent auf 59,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MorphoSys 81,60 EUR umgesetzt.

Am 29.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 30.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -4,217 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

