MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von MorphoSys hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die MorphoSys-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 68,00 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 68,00 EUR bewegte sich die MorphoSys-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,20 EUR an. In der Spitze büßte die MorphoSys-Aktie bis auf 67,80 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.626 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Bei 69,75 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2023 (14,52 EUR). Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 78,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je MorphoSys-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 35,38 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MorphoSys am 29.04.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -8,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27,54 Mio. EUR – eine Minderung von 55,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 62,32 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 06.08.2025.

2024 dürfte MorphoSys einen Verlust von -6,215 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

XETRA-Handel TecDAX gibt zum Handelsstart nach

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Abschläge