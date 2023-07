MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von MorphoSys zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 28,94 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,6 Prozent auf 28,94 EUR. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 29,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 9.396 Stück.

Am 21.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,34 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 8,29 Prozent zulegen. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 59,21 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 33,00 EUR.

Am 03.05.2023 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,30 EUR gegenüber -3,59 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 62,30 EUR im Vergleich zu 41,50 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 09.08.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 31.07.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -8,874 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

