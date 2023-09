MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Nachmittag fester

MorphoSys im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,94 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 27,94 EUR zu. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 28,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,92 EUR. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88.022 Stück gehandelt.

Bei 32,49 EUR markierte der Titel am 15.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 16,28 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 11,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 57,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 30,80 EUR.

Am 09.08.2023 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -6,88 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 53,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,44 Prozent verringert.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 05.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -6,848 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

