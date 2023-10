MorphoSys Aktie News: Anleger schicken MorphoSys am Freitagnachmittag ins Plus

So bewegt sich MorphoSys

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von MorphoSys. Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 29,27 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 29,27 EUR nach oben. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,70 EUR. Bei 29,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 122.142 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.09.2023 markierte das Papier bei 32,49 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Kursplus von 11,00 Prozent wieder erreichen. Bei 11,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 147,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,40 EUR.

Am 09.08.2023 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,88 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 53,20 EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,40 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --6,845 EUR je MorphoSys-Aktie.

