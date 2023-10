MorphoSys Aktie News: Anleger schicken MorphoSys am Vormittag ins Plus

So entwickelt sich MorphoSys

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die MorphoSys-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 29,18 EUR.

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 29,18 EUR. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 29,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 29,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.470 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,34 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,81 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 59,54 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,40 EUR.

Am 09.08.2023 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,88 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat MorphoSys 53,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59,40 EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte MorphoSys am 15.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 05.11.2024.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,845 EUR einfahren.

