MorphoSys Aktie News: MorphoSys präsentiert sich am Montagvormittag stärker

MorphoSys im Blick

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 17,10 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 17,10 EUR zu. In der Spitze legte die MorphoSys-Aktie bis auf 17,19 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.705 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,49 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Kursplus von 90,00 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,81 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 44,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,60 EUR.

Am 15.11.2023 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 33,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 95,80 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 63,80 EUR.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -7,422 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

Redaktion finanzen.net

