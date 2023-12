MorphoSys Aktie News: MorphoSys steigt am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von MorphoSys zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 32,82 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 32,82 EUR. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 32,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.602 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,76 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Kursplus von 8,96 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,60 EUR an.

MorphoSys ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,40 Prozent auf 63,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MorphoSys 95,80 EUR umgesetzt.

Die MorphoSys-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 12.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -7,612 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

