MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von MorphoSys. Mit einem Wert von 65,12 EUR bewegte sich die MorphoSys-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der MorphoSys-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 65,12 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 65,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie ging bis auf 65,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,12 EUR. Zuletzt wechselten 12.037 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 13,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,35 Prozent.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an MorphoSys-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,38 EUR.

MorphoSys ließ sich am 16.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. MorphoSys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,50 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 13.03.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -8,077 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

