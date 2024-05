MorphoSys Aktie News: MorphoSys gibt am Vormittag nach

So bewegt sich MorphoSys

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MorphoSys. Das Papier von MorphoSys befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 68,00 EUR ab.

Die MorphoSys-Aktie musste um 09:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 68,00 EUR abwärts. Bei 67,95 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.807 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,75 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Kursplus von 2,57 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,65 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an MorphoSys-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 35,38 EUR.

MorphoSys ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -8,37 EUR gegenüber -1,30 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 27,54 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 55,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,32 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 06.08.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -6,215 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

