MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MorphoSys befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 26,48 EUR ab.

Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 26,48 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie ging bis auf 26,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,80 EUR. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 76.269 Aktien.

Am 21.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,34 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,35 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,81 EUR am 28.12.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,00 EUR für die MorphoSys-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 03.05.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,59 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 50,12 Prozent auf 62,30 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,50 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 31.07.2024.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -8,879 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

