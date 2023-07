MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Blick auf MorphoSys-Kurs

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die MorphoSys-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 26,44 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MorphoSys-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,6 Prozent auf 26,44 EUR nach. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 26,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.414 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Bei 31,34 EUR markierte der Titel am 21.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 18,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 123,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,00 EUR.

MorphoSys veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. MorphoSys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,30 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 62,30 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,50 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 09.08.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 31.07.2024 dürfte MorphoSys die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --8,879 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

TecDAX-Titel MorphoSys-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in MorphoSys eingebracht

Erste Schätzungen: MorphoSys verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TecDAX-Wert MorphoSys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe MorphoSys-Investition eingebracht