MorphoSys Aktie News: Anleger schicken MorphoSys am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MorphoSys gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MorphoSys gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 27,31 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr ging es für die MorphoSys-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 27,31 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 27,19 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.397 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,49 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 18,97 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 11,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 131,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 30,80 EUR.

MorphoSys veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 53,20 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,40 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,848 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

