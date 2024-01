MorphoSys Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von MorphoSys

Notierung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 39,80 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 39,80 EUR ab. In der Spitze büßte die MorphoSys-Aktie bis auf 38,38 EUR ein. Bei 39,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 332.977 MorphoSys-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2024 auf bis zu 42,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 5,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 13,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 66,21 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 30,13 EUR.

MorphoSys gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MorphoSys 63,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 33,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 95,80 EUR umgesetzt worden.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte MorphoSys die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2026 einen Verlust in Höhe von -0,475 EUR je Aktie ausweisen dürften.

