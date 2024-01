MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag leichter

MorphoSys im Blick

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die MorphoSys-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 39,03 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 39,03 EUR. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 39,03 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.204 MorphoSys-Aktien.

Bei 42,21 EUR erreichte der Titel am 18.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,15 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,45 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,13 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 15.11.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR gegenüber -3,60 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,40 Prozent verringert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 13.03.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.03.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,475 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Optimismus in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im SDAX

TecDAX aktuell: TecDAX beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen

Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Zuschlägen