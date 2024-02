MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag kaum verändert

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 65,08 EUR.

Die MorphoSys-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 65,08 EUR. In der Spitze legte die MorphoSys-Aktie bis auf 65,14 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die MorphoSys-Aktie bis auf 65,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.035 MorphoSys-Aktien.

Bei einem Wert von 66,58 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,30 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,45 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 79,33 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an MorphoSys-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 16.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR gegenüber -3,60 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,40 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 12.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -8,077 EUR je MorphoSys-Aktie.

