MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 66,85 EUR ab.

Die MorphoSys-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 66,85 EUR. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 66,20 EUR. Mit einem Wert von 67,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 367.174 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.04.2024 bei 68,00 EUR. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 1,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 14,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 13.03.2024. Das EPS belief sich auf 1,43 EUR gegenüber 9,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die MorphoSys-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2024 einen Verlust in Höhe von -4,121 EUR ausweisen wird.

