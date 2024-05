MorphoSys Aktie News: MorphoSys gibt am Mittag nach

MorphoSys im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MorphoSys. Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 67,75 EUR.

Der MorphoSys-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 67,75 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bisher bei 67,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60.543 MorphoSys-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2023 Kursverluste bis auf 14,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 78,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

MorphoSys-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie.

MorphoSys ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -8,37 EUR gegenüber -1,30 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 27,54 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 55,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,32 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,215 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

TecDAX-Wert MorphoSys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MorphoSys von vor 3 Jahren angefallen

XETRA-Handel: TecDAX beginnt Dienstagshandel im Plus

XETRA-Handel TecDAX gibt zum Handelsstart nach