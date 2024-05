MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Die Aktie von MorphoSys zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die MorphoSys-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 67,85 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:00 Uhr bei 67,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 67,85 EUR. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 67,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.121 MorphoSys-Aktien.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 69,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,80 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 14,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 367,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für MorphoSys-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 35,38 EUR.

MorphoSys veröffentlichte am 29.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -8,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,30 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 55,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27,54 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 62,32 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte MorphoSys am 07.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der MorphoSys-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

2024 dürfte MorphoSys einen Verlust von -6,215 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

TecDAX-Wert MorphoSys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MorphoSys von vor 3 Jahren angefallen

XETRA-Handel: TecDAX beginnt Dienstagshandel im Plus

XETRA-Handel TecDAX gibt zum Handelsstart nach