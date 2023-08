MorphoSys Aktie News: MorphoSys zieht am Vormittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MorphoSys. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 29,06 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die MorphoSys-Papiere um 09:05 Uhr 0,7 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die MorphoSys-Aktie bei 29,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 818 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 21.07.2023 markierte das Papier bei 31,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 7,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 59,38 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 26,60 EUR angegeben.

Am 09.08.2023 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,88 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 59,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --6,967 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

TecDAX-Papier MorphoSys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in MorphoSys angefallen

TecDAX-Papier MorphoSys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen MorphoSys-Investment verdient

MorphoSys-Aktie profitiert: MorphoSys macht im zweiten Quartal weniger Verlust