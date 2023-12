MorphoSys Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von MorphoSys

Aktie im Blick

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 34,00 EUR ab.

Um 14:14 Uhr rutschte die MorphoSys-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 34,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bisher bei 34,00 EUR. Bei 35,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 137.777 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Bei 35,76 EUR erreichte der Titel am 12.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 5,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 12,01 EUR. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 183,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,60 EUR aus.

MorphoSys gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MorphoSys ein Ergebnis je Aktie von -3,60 EUR vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 33,40 Prozent auf 63,80 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,80 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte MorphoSys die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -7,612 EUR je MorphoSys-Aktie.

