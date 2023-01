MorphoSys Aktie News: MorphoSys wird am Montagmittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 18,15 EUR

Um 12:22 Uhr fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 18,06 EUR ab. Bei 17,83 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,08 EUR. Zuletzt wechselten 15.544 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Bei 29,61 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Kursplus von 39,01 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (11,81 EUR). Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 52,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 24,92 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 16.11.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,61 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 95,80 EUR – ein Plus von 150,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 38,20 EUR erwirtschaftet hatte.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 13.03.2024 präsentieren.

2022 dürfte MorphoSys einen Verlust von -11,564 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

