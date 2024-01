MorphoSys Aktie News: Anleger schicken MorphoSys am Vormittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MorphoSys gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 39,01 EUR abwärts.

Die MorphoSys-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 39,01 EUR nach. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 38,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,60 EUR. Bisher wurden heute 18.238 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,21 EUR erreichte der Titel am 18.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,45 EUR am 20.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 65,52 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,13 EUR.

Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 33,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 95,80 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 63,80 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2026 einen Verlust in Höhe von -0,475 EUR ausweisen wird.

