MorphoSys Aktie News: MorphoSys schiebt sich am Dienstagmittag vor

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 66,50 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 66,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bei 67,00 EUR. Bei 65,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 101.075 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 16.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 2,26 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2023 bei 14,52 EUR. Abschläge von 78,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie.

Am 13.03.2024 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MorphoSys ein EPS von 9,65 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59,00 Mio. EUR im Vergleich zu 81,60 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --3,928 EUR je MorphoSys-Aktie.

