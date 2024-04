MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteuert sich am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von MorphoSys. Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 66,00 EUR.

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 66,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 67,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 211.339 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 2,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2023 bei 14,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MorphoSys 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 35,38 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MorphoSys am 13.03.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,02 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 81,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte MorphoSys am 07.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -3,928 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

