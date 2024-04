MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagvormittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 66,80 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 66,80 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 67,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 65,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.841 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 16.04.2024 auf bis zu 68,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,80 Prozent. Am 21.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 360,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem MorphoSys seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,38 EUR.

MorphoSys ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys 9,65 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59,00 Mio. EUR – eine Minderung von 27,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 81,60 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte MorphoSys die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -3,928 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

