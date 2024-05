MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagvormittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MorphoSys. Das Papier von MorphoSys befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 68,00 EUR ab.

Das Papier von MorphoSys befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 68,00 EUR ab. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,00 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.311 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 78,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je MorphoSys-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,38 EUR.

Am 29.04.2024 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -8,37 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,30 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27,54 Mio. EUR – eine Minderung von 55,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 62,32 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte MorphoSys am 07.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von MorphoSys.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2024 -6,215 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

