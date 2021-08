MorphoSys-Aktie aktuell: MorphoSys im Minusbereich

Werbung

Heute im Fokus

DAX verhalten optimistisch -- ENCAVIS-Aktionäre vor deutlicher Verwässerung -- QIAGEN will zukaufen -- Fantasie auf Corona-Impfstoff treibt Valneva an -- Beiersdorf im Fokus

Fresenius-Tochter FMC investiert weiteres Geld in US-Medizinfirma Humacyte. Lang & Schwarz-Aktien weiter auf Talfahrt. Zuwachs für den DAX: Wer spielt künftig in der ersten Börsenliga? Offenbar Übernahme in Medizintechnik: Baxter will Hill-Rom für 10 Milliarden Dollar. Japan zieht wegen Verunreinigungen weitere Moderna-Impfdosen zurück.