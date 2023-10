MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von MorphoSys legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 30,09 EUR.

Das Papier von MorphoSys legte um 11:43 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 30,09 EUR. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,10 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,51 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 40.795 MorphoSys-Aktien.

Am 15.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,49 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 60,77 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,40 EUR.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 EUR gegenüber -6,88 EUR im Vorjahresquartal verkündet. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53,20 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,40 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -6,845 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

