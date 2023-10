MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 29,52 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 29,52 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MorphoSys-Aktie bei 29,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.732 MorphoSys-Aktien.

Am 15.09.2023 markierte das Papier bei 32,49 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 10,06 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 150,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,40 EUR an.

MorphoSys veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,44 Prozent auf 53,20 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,40 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,845 EUR je MorphoSys-Aktie.

