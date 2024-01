MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MorphoSys. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 39,52 EUR.

Der MorphoSys-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:43 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 39,52 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bisher bei 39,37 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,85 EUR. Zuletzt wechselten 44.319 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 6,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 13,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 65,97 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 30,13 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MorphoSys am 15.11.2023. MorphoSys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,50 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,40 Prozent verringert.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Am 12.03.2025 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -7,543 EUR je MorphoSys-Aktie.

