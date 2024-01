MorphoSys Aktie News: MorphoSys verliert am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MorphoSys. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 39,45 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 39,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie ging bis auf 38,37 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 177.364 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2024 auf bis zu 42,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 6,54 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 13,45 EUR. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 193,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 30,13 EUR an.

MorphoSys gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,60 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 63,80 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,80 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. MorphoSys dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2025 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,543 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

