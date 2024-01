MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt ging es für die MorphoSys-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 39,91 EUR.

Der MorphoSys-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 39,91 EUR. Bei 39,67 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 39,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.293 MorphoSys-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,21 EUR) erklomm das Papier am 18.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,76 Prozent. Bei 13,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,13 EUR.

MorphoSys ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,60 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,40 Prozent auf 63,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,80 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Am 12.03.2025 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -7,569 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Dienstagnachmittag

Handel in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX

MorphoSys-Aktie mit satten Gewinnen: MorphoSys hofft im besten Fall auf Schub für Krebsmedikament - Umsatzwachstum nicht garantiert