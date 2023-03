MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 15,18 EUR

Die Aktie notierte um 11:40 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 14,82 EUR. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 14,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.050 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,87 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 46,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,54 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 22,70 EUR.

Am 15.03.2023 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -11,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 81,60 EUR – ein Plus von 54,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 52,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte MorphoSys am 03.05.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 01.05.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -8,674 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

