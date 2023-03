MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 15,18 EUR

Die MorphoSys-Aktie bewegte sich um 09:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 15,04 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 15,04 EUR. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,04 EUR nach. Bei 15,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 770 Stück.

Am 06.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,87 EUR an. Mit einem Zuwachs von 46,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,81 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit Abgaben von 27,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 22,70 EUR an.

MorphoSys veröffentlichte am 15.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -11,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 81,60 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 54,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52,90 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der MorphoSys-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 01.05.2024.

2023 dürfte MorphoSys einen Verlust von -8,278 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

