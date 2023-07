MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagmittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 26,74 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 26,74 EUR ab. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 26,53 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.764 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.07.2023 bei 31,34 EUR. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 14,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR. Mit einem Kursverlust von 55,85 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00 EUR an.

MorphoSys ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,30 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,59 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41,50 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 62,30 EUR ausgewiesen.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 05.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -8,879 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

