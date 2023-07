MorphoSys Aktie News: MorphoSys verbilligt sich am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt ging es für die MorphoSys-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 26,66 EUR.

Der MorphoSys-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 26,66 EUR. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 26,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,10 EUR. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.145 Stück gehandelt.

Am 21.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,34 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,55 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 11,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 55,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 33,00 EUR.

MorphoSys gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,59 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 62,30 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,50 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,879 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

