MorphoSys Aktie News: MorphoSys reagiert am Vormittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MorphoSys. Das Papier von MorphoSys konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 27,01 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,4 Prozent auf 27,01 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 27,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,10 EUR. Bisher wurden heute 5.941 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Am 21.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 16,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 56,29 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 33,00 EUR.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,30 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -3,59 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 62,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 50,12 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 09.08.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte MorphoSys die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -8,879 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

