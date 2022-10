MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagmittag in Grün

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 18,84 EUR

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 18,84 EUR zu. Der Kurs der MorphoSys-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,12 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,73 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.347 MorphoSys-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2021 bei 43,29 EUR. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 56,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,08 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,17 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,92 EUR für die MorphoSys-Aktie.

Am 03.08.2022 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -6,88 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys 0,61 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 59,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 38,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.11.2022 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 06.11.2023.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -12,320 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

