MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteuert sich am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Das Papier von MorphoSys konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 30,63 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 30,63 EUR zu. Die MorphoSys-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,26 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 165.980 Stück.

Am 15.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,49 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 6,07 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (11,81 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 61,46 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 30,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MorphoSys am 09.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,88 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,44 Prozent auf 53,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MorphoSys 59,40 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 15.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -6,845 EUR je MorphoSys-Aktie.

