Morphosys bricht Studie zu MOR106 bei atopischer Dermatitis ab

PLANEGG (dpa-AFX) - Das Biotechnologieunternehmen MorphoSys hat bei der Erarbeitung von Behandlungsmöglichkeiten für Hautkrankheiten einen Rückschlag erlitten. Die klinische Entwicklung des Antikörpers MOR106 bei atopischer Dermatitis sei eingestellt worden, teilte das Unternehmen am Montagabend in Planegg mit. Eine Analyse in der sogenannten Phase-2-Stufe habe ergeben, dass die Ziele der Studie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erreicht würden.

Anleger zeigten sich enttäuscht. der Aktienkurs von Morphosys gab in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als drei Prozent nach./he