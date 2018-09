Morphosys erhält Freigabe für Lizenzvertrag mit Novartis

PLANEGG (dpa-AFX) - Der Biotechnologiekonzern MorphoSys hat mit seinem belgischen Partner die kartellrechtliche Freigabe für seine Lizenzvereinbarung mit dem Schweizer Pharmakonzern Novartis erhalten. Damit werde die vereinbarte Vorauszahlung von 95 Millionen Euro an Morphosys und den Partner Galapagos fällig, teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend in Planegg mit. Morphosys hatte die entsprechende Kooperationsvereinbarung für sein Wirkstoffprogramm MOR106 Mitte Juli bekanntgemacht und wegen zu erwartender Zahlungen auch die Prognose erhöht. Diesen Ausblick bestätigte Morphosys nun./men