Morphosys erwartet kaum Wachstum bei Blutkrebsmittel Monjuvi

FRANKFURT (Dow Jones)--Morphosys erwartet für die US-Verkäufe seines Blutkrebsmedikaments Monjuvi in diesem Jahr keine großen Sprünge. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, rechnet es für 2023 mit einem Produktumsatz von 80 bis 95 Millionen US-Dollar. Im vergangenen Jahr lagen die Erlöse nach vorläufigen Zahlen bei 89,4 Millionen Dollar, was in etwa der zuletzt im Oktober gesenkten Prognose von rund 90 Millionen Dollar netto entsprach.

Morphosys hat im vierten Quartal in den USA 25,3 Millionen US-Dollar mit Monjuvi umgesetzt. Im dritten Quartal hatte der Umsatz bei 21,9 Millionen Dollar gelegen. Bereits im Sommer hatte Morphosys die Umsatzerwartungen für sein erstes selbst vermarktetes Medikament zusammengedampft, welches das Gros der Einnahmen des Unternehmens ausmacht. Die Immuntherapie mit dem Wirkstoff Tafasitamab wird in den USA gemeinsam mit dem Partner Incyte vermarktet. In Europa, Großbritannien und Kanada hat Incyte die alleinigen Vermarktungsrechte.

Die Bilanzposition "Finanzielle Verbindlichkeiten aus Kollaborationen" reduziert sich zum Jahresende 2022 auf 220 Millionen Euro von 580 Millionen Euro zum 30. September. Damit werden die erwarteten zukünftigen Gewinne aus den Netto-Produktverkäufen von Monjuvi in den USA berücksichtigt, die Morphosys dem Partner Incyte schuldet.

Für die Netto-Bruttomarge in den USA von Monjuvi erwartet Morphosys im Jahr 2023 einen Wert in der Spanne von 75 bis 80 Prozent. Die Aufwendungen für Forschung & Entwicklung werden bei 290 bis 315 Millionen Euro gesehen. Das wäre ein leichter Anstieg gegenüber 2022. Die Aufwendungen für Vertrieb, Verwaltung und Allgemeines prognostiziert das Unternehmen mit 140 bis 155 Millionen Euro.

Die vollständigen Ergebnisse für 2022 und das vierte Quartal wird Morphosys AG am 15. März veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2023